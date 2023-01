Kollision bei Autozubringer in Schwaz: Zwei Lenker verletzt

Schwaz – Am Autobahnzubringer in Schwaz kam es Freitagfrüh zum Zusammenstoß zweier Autos. Gegen 7.50 Uhr wollte ein 52-Jähriger an der Kreuzung nach links in Richtung Stadt abbiegen. Zur selben Zeit kam ein 50-Jähriger aus Richtung Schwaz und wollte weiter geradeaus fahren.