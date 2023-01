Zeugenaufruf nach Unfall in Innsbruck: Radfahrerin von Kastenwagen touchiert

Innsbruck – Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Innsbruck sucht die Polizei nach dem Lenker eines Kastenwagens bzw. nach Zeugen. Gegen 11.40 Uhr fuhr eine 40-Jährige mit ihrem E-Bike die An-der-Lan-Straße in Richtung Osten entlang. Ein Kastenwagen fuhr links an ihr vorbei, wobei der Außenspiegel die Radfahrerin touchierte. Die Österreicherin stürzte und wurde leicht verletzt.