Als erste Amtshandlung in der zweiten Amtszeit lud der Bundespräsident Schülerinnen und Schüler aus einer Mittelschule zum "Bankett der Zukunft" – serviert wurde Pizza.

Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seinen ersten öffentlichen Termin am Tag nach seiner Angelobung symbolträchtig angelegt. Das Staatsoberhaupt lud Schülerinnen und Schüler einer Mittelschule am Freitag zum "Bankett der Zukunft" in die Präsidentschaftskanzlei ein. Beim Mittagessen im prunkvollen Maria-Theresien-Zimmer sprach der Präsident mit ihnen über ihre Zukunftspläne und erzählte von seinem Arbeitsalltag. Serviert wurde Pizza.





Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Twitter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

"Das ist wie ein kleines Staatsbankett, das läuft ganz ähnlich ab", sagte Van der Bellen bei der Begrüßung am festlich gedeckten Tisch. Nur das Menü sei sonst ein bisschen ausführlicher. Gemeinsam mit seiner Frau Doris Schmidauer empfing er 16 Schülerinnen und Schüler einer vierten Klasse der Mittelschule Sonntagberg in Amstetten. Die Zukunft sei in seiner Rede zur Angelobung ein wichtiges Thema gewesen. Nun habe er wissen wollen, welche Art von Zukunftsplänen die Jugendlichen haben, sagte der Präsident.

📽️ Video | Pizza in der Hofburg: Van der Bellen lud Schüler zum Bankett

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen