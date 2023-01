Strompreise für Neukunden im vergangenen Monat deutlich gesunken

Beim Wechsel zu anderen Anbietern rät durchblicker aber dazu, auch auf die Vertragsbindung zu achten. Wer jetzt gleich einen neuen Vertag abschließt, kann während der Dauer der Bindung von keinen weiteren Preisrückgängen am Markt mehr profitieren. Angesichts der noch unsicheren Lage an den Energiemärkten mahnt das Portal auch bei Float-Tarifen zur Vorsicht. Bei diesen ist der Kilowattpreis direkt an die Kurse an den Großhandelsmärkten gebunden.