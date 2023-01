Wohnhaus in St. Veit in Defereggen stand in Vollbrand

St. Veit – In der Osttiroler Gemeinde St. Veit in Defereggen stand am Freitagvormittag ein Wohnhaus in Vollbrand. Laut Polizei brach das Feuer gegen 8.50 Uhr aus bislang unbekannter Ursache aus, woraufhin sich die Flammen relativ rasch durch das Holzgebäude fraßen.