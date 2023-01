Anschlag auf Synagogen-Besucher in Jerusalem: Mindestens acht Tote

Medienberichten zufolge eröffnete der Angreifer das Feuer auf Menschen vor dem Gotteshaus. Mehrere Menschen seien noch in kritischem Zustand.

Jerusalem – In einer israelischen Siedlung in Ost-Jerusalem sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Eine Polizeisprecherin sprach am Freitagabend von einem Anschlag auf eine Synagoge mit acht Toten. Der Angreifer wurde demnach "neutralisiert". Unklar war zunächst, ob er getötet wurde.