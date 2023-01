Betrügerin wollte Zehntausende Euro: Bankangestellte rettete Lienzerin

Die Anruferin erklärte, dass die Nichte der 87-jährigen Frau einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution hinterlegen müsse. Eine Bankangestellte verhinderte den Betrug. Weniger Glück hatte eine Trafikantin in Hall.

Lienz – Immer häufiger werden vor allem ältere Menschen Opfer von Betrugsmaschen via Internet oder Telefon. Diese Woche wurde eine 87-jährige Frau aus Lienz von einer Frau angerufen, die mehrere Zehntausend Euro von ihr forderte. Ihre Nichte habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sie müsse diese Summe als Kaution hinterlegen, um nicht eingesperrt zu werden, erklärte die Anruferin.

Weniger Glück hatte eine Trafikantin in Hall. Sie wurde am Freitagnachmittag von einer unbekannten Täterin angerufen, die vortäuschte eine Mitarbeiterin der "E-Loading Service GmbH" zu sein und die Frau zur Übermittlung und Verbuchung von Bons und Lade-Codes zu "Google Play" aufforderte. Die Verkäuferin gab diese der Täterin telefonisch durch. Es entstand dadurch ein Schaden in einem niederen vierstelligen Eurobetrag. (TT.com)