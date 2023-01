Euphorie und Erschöpfung: Tiroler Symphonieorchester spielt Bruckner und Reger

Nach Anton Bruckners 7. Symphonie am Donnerstag in Innsbrucks Congress, klanggewaltig und imposant überbracht vom – dem Anlass entsprechend – groß besetzten Tiroler Symphonieorchester Innsbruck (TSOI), bleiben die eingangs formulierten Fragen weiter unbeantwortet. Das Rauschhafte dieser endlos und unergründbar wirkenden Klangwelten erfasst jedoch Ausführende wie Sesselsitzer gleichermaßen. Es ist ein Abend zwischen Euphorie und Erschöpfung – auf der Bühne und im Saal.

Bruckners Siebte in E-Dur ist mit einer Spieldauer jenseits der 60-Minuten-Marke ein sinfonischer Koloss. Acht Kontrabässe erbauen ein unerschütterliches Grundgerüst. Wagnertuben, von Richard Wagner ersonnene Hornvarianten, sorgen, an der Seite einer sinfonischen Grundausstattung geblasenen Blechs, für gehörig dramatisches Aufsehen. Da wird es laut, da donnert es und grollt es, wie wenn am Dachstein, in Bruckners oberösterreichischer Heimat, ein Gewitter aufzieht.