Perspektiven ukrainischer Vertriebener in Tirol: „Integration braucht Zeit und Geduld“

Welche Chancen bieten sich ukrainischen Flüchtlingen in Österreich? Darüber hat der ÖIF am Donnerstag in Innsbruck diskutiert.

Innsbruck – So schnell wird der Krieg in der Ukraine nicht zu Ende gehen. Und wenn er vorbei ist, gibt es für jene, die vor Tod und Zerstörung flüchteten, wenig Gründe, in ihr Zuhause zurückzukehren, weil davon nur Ruinen übrig sein werden. Darüber waren sich die Teilnehmer einer Podiumsdiskussion einig, bei welcher am Donnerstagabend in Innsbruck auf Einladung des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) über die Perspektiven ukrainischer Vertriebener debattiert wurde.





Mehr als 7,8 Millionen ukrainische Bürger haben seit dem Beginn der russischen Invasion das Land verlassen, zirka 90.000 von ihnen haben in einem der neun österreichischen Bundesländer Schutz gefunden, rund 3900 sind in Tirol gemeldet. Elisabeth Minkow meinte, dass ukrainische Vertriebene hierzulande wohlwollend empfangen wurden. Die Medienexpertin gestaltet unter anderem Migrationspodcasts beim International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). „Es sind, im Vergleich zu den Jahren 2015 und 2016, ja auch andere demografische Gruppen, die geflüchtet sind. Offensichtlich ist die Aufnahmebereitschaft bei Kindern und Frauen größer“, sagte Minkow. „Es besteht aber natürlich die Gefahr, dass sich das dreht.“ Denn obwohl die Ukrainer sich zumindest optisch nicht von der restlichen europäischen Bevölkerung unterscheiden würden, weiche die Kultur sehr wohl von der hierzulande gelebten ab. „Da kann es immer wieder zu Konflikten kommen“, berichtete Minkow, die gemeinsam mit dem Innsbrucker Politologen Gerhard Mangott und Alexander Dubowy vom ÖIF diskutierte. „Integration braucht Zeit und Geduld“, sagte sie. „Und eine gewisse Offenheit von beiden Seiten.“

Bei den Ukrainerinnen und Ukrainern, die als Vertriebene nach Österreich gekommen sind, will Minkow einen großen Willen zur Integration erkennen. „Sie sind bereit dazu, schnell in den Arbeitsmarkt zu kommen. Viele von ihnen informieren sich bereits vor der Abreise über Voraussetzungen in den Ländern, die sie ansteuern.“ Laut Minkow sei es wichtig, dass Österreich optimale Bedingungen für den Einstieg ins Berufsleben schaffe, damit diese Menschen Möglichkeiten haben, eigenständig für ihren Lebensunterhalt aufzukommen.