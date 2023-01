Streit vor Innsbrucker Lokal: Unbekannter schlug Kontrahenten mit Faust ins Gesicht

Innsbruck – Ein Streit vor einem Lokal in Innsbruck eskalierte am Freitagabend. Gegen 21.50 Uhr waren zwei Männer aneinander geraten. Schließlich schlug ein noch Unbekannter seinem 50-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht und flüchtete. Das Opfer erlitt eine Platzwunde über einem Auge. Der Verletzte wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht.