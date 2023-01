Drei begehrenswerte Autos für Innsbrucker Fachberufsschule

Innsbruck – Tolle Produkte aus der Praxis stehen ab sofort den Lehrlingen der Fachberufsschule für Fahrzeugtechnik in Innsbruck zur Verfügung: Kürzlich übergaben die BMW Group und BMW Unterberger-Denzel der Bildungseinrichtung einen M8, einen M235i (beide BMW) und ein One Cabrio (Mini) – also Fahrzeuge im Wert von rund 300.000 Euro. „Die Überlassung von Schulungsfahrzeugen, insbesondere wenn sie topaktuell und von starken Marken sind, zählt für die Tiroler Fachberufsschule zu den ganz großen Highlights“, freut sich Schuldirektor Ernst Römer. „Es ist ein Zeichen größter Wertschätzung gegenüber auszubildenden Lehrlingen und uns als Vertreter der Bildungseinrichtung.“

Über das Engagement des Herstellers BMW und seines eigenen Betriebes BMW Unterberger-Denzel sagt der geschäftsführende Gesellschafter der Unterberger Automobile: „Wir bei Unterberger bilden derzeit in Westösterreich und in Süddeutschland 130 Lehrlinge aus. Uns ist es wichtig, dass diese jungen Menschen die bestmöglichen Ausbildungschancen haben und sich für automobile Mobilität auf dem letzten Stand der Technik begeistern.“

Die BMW Group unterstützt nicht nur die Tiroler Fachberufsschule für Fahrzeugtechnik in Innsbruck, sondern weitere 16 Berufsschulen in Österreich. Insgesamt stellt das Unternehmen 17 neue Modelle und 30 Motoren im Wert von mehr als 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Darüber hinaus beschäftigt die BMW Group zusammen mit Händlerpartnern insgesamt 540 Lehrlinge bundesweit, dazu kommt noch ein Sieben-Millionen-Euro-Investment in ein hausinternes Ausbildungszentrum des Produktionswerks in Steyr.