Neuer BMW X1: Geheimer Revolutionär aus München

Irschenberg – Im Stand präsentiert sich der neue X1 vom Feinsten. Außen kann er mit seinem dreidimensional gestalteten Kühlergrill und großen Radhäusern punkten, innen setzt er – jedenfalls im Zusammenhang mit dem Testwagen xDrive23i – auf ein hohes Niveau bei der Ausstattung. Leder rundum, passgenaue Sitze, ein anmutiges Curved Display mit zwei hochauflösenden Bildschirmen, ein überragendes Head-up-Display – das hat eigentlich was von Oberklasse. Praktisches hat er auch zu bieten, etwa längs verschiebbare Rücksitze, dazu im Verhältnis von 40:20:40 umlegbare Rücksitzlehnen. Für den Ski- oder Rodeltransport hat der X1 ein überzeugendes Talent.

Die Erwartungen an ein BMW-Modell sind keine niedrigen, wenn es um Lenkung, Fahrwerk, Antrieb, Bedienung und Preisgestaltung geht. Gerade hier sorgt der X1 der neuesten Generation jedoch für Überraschungen. Beginnen wir mit der Lenkung – die ist außergewöhnlich leichtgängig und indirekt, jedenfalls bei niedrigeren Tempi. Weniger fällt das Volant bei höheren Geschwindigkeiten auf, zumal das Fahrwerk gut austariert wirkt und der Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 218 PS und 320 Nm Drehmomentmaximum dem 1,7-Tonner bei Bedarf jedwede Schwerfälligkeit austreibt: Nur 7,1 Sekunden vergehen, bis Tempo 100 km/h erreicht ist, bis zu 233 km/h wären möglich. Auf der deutschen Autobahn näherten wir uns der 200-km/h-Marke, ohne nervös zu werden.

Für Unstimmigkeiten sorgten gelegentlich andere Manöver, nämlich das Anfahren. Das Zusammenspiel von Benziner und Siebenstufen-Doppelkupplung bedurfte ganz offensichtlich einer Überwindung der Trägheit, die Reaktion auf Gaspedalbefehle an der Kreuzung war etwas behäbig. Der Sportmodus gab uns ein besseres Gefühl bezüglich der Reaktionsfreude.

Flotter dagegen agierte das Infotainmentsystem, das – einmal gekoppelt mit einem Smartphone – schon kurz nach dem Einsteigen für alle möglichen Aktivitäten zu haben war. Allerdings: Wer sich einmal an das iDrive-Bediensystem früherer Generationen mitsamt praktischem, analogem Dreh-Drücksteller gewöhnt hat, wird sich im neuen X1 mehr Einarbeitungszeit gewähren müssen, denn besagtes Rundelement ist hier nicht mehr an Bord – nun sind Fingerfertigkeiten am Touchscreen gefordert sowie eine empfehlenswerte Offenheit gegenüber einer neuen Menüstruktur. Im Gegenzug verwöhnt der X1 mit einer gestochen scharfen Präsentation oder Animation von Kartenmaterial, Audioquellen oder Kommunikationsdaten.