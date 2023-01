GT 86 neu aufgelegt: Toyotas Glücksbringer kehrt zurück

Inzing – Toyota ist einer der vielseitigsten Automobilhersteller. Daher haben natürlich auch Sportwagen beim japanischen Autobauer eine lange Tradition. Was in den Siebzigerjahren mit dem Celica begann, wurde 2012 mit dem GT 86 fortgesetzt. Nun übernimmt der neue GR 86 den Staffelstab, welcher sich nahtlos in die Welt der von Fahrspaß dominierten Zwei-Plus-Zwei-Sitzer einreiht. Wir durften kürzlich in das Blechkleid des quirligen Japaner klettern.