Betagte Kärntnerin verlor sechsstelligen Betrag an Betrüger

Klagenfurt – Eine 88-jährige Klagenfurterin hat am Freitag Schmuck und Gold im Wert eines sechsstelligen Eurobetrages an einen Betrüger verloren. Der Mann hatte die betagte Frau angerufen und den "Unfalltrick" angewandt, also erklärt, dass ihre Tochter in einen Unfall verwickelt gewesen sei und nun viel Geld als Kaution hinterlegt werden müsse. Die Tochter hatte währenddessen aber im oberen Stockwerk des Hauses ihrer Mutter geschlafen, teilte die Polizei mit.