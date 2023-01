Viel Leistung, gute Reichweite: Kraftkur für den Škoda Enyaq

Innsbruck – Wenn man das erste Mal vor dem Škoda Enyaq steht, glaubt man kaum, dass er der technische Zwilling von VWs ID.4 sein soll. Optisch unterscheiden sie sich nämlich deutlich. Der Enyaq wirkt schon im Stand äußerst sportlich. Vor allem die bullige Front mit dem markanten Kühlergrill sorgt für Aufsehen. Bei der RS-Version, die kürzlich bei uns vorstellig wurde, durfte der Grill außerdem das so genannte Crystal-Face aufsetzen (serienmäßig). Was das bedeutet? Im Kühlergrill sind 130 LED-Elemente und 19 aufrechte Streben verbaut, die beleuchtet werden. Zudem mündet das Leuchtband in die serienmäßigen Matrix-LED-Scheinwerfer. Die nach hinten abfallende Dachlinie, die in einem ebenso markanten Heck ihren Abschluss findet, verleiht dem Enyaq seinen coupéhaften Auftritt.

Wirklich sehr gut zum Enyaq RS passt das serienmäßige Sportfahrwerk. Zum einen schwebt der Tscheche dann noch einmal 1,5 Zentimeter tiefer über dem Asphalt, und das lässt sich mittels Fahrmodi anpassen. Wie stark der Hochbeiner rekuperieren soll, lässt sich mittels Schaltwippen am Lenkrad definieren, ein technisches Detail, das mir bei vielen Konkurrenten fehlt. Apropos Rekuperation: Der 77 kW (netto) fassende Akku lässt uns bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 23 kW und 330 Kilometer weit rollen. Im Sommer wird’s wahrscheinlich etwas weiter werden. Geladen wird wahlweise in 7,5 Stunden an der 11-kW-Ladesäule oder am Schnelllader bis 135 kW in 30 Minuten (von 5 bis 80 Prozent). Wer den Enyaq RS iV an die eigene Wallbox hängen will, sollte mindestens 66.430 Euro am Konto haben, mit den entsprechenden Extras werden daraus dann 75.381 Euro.