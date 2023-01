Nissans feines Elektro-SUV, das Benzin tankt

Für Lademuffel fährt der neue Nissan Qashqai nun als E-Power vor. Ein Benziner treibt dabei einen E-Motor an – Entspannung pur!

Innsbruck – Der Qashqai begründete 2007 die Klasse der kompakten Crossover und wurde zum Millionenerfolg. In seiner dritten Generation positionierte Nissan das eigene Konzept nun aber praktisch eine Klasse höher. Auf 4,4 Metern spannt sich zukunftsweisendes und charaktervolles Design. Dazu fährt der Qashqai nun mit einer Material- und Verarbeitungsqualität vor, die man bei Nissan bislang noch nicht kannte – und vielen Konkurrenten die Schamesröte ins Gesicht treiben sollte. „Plop“ macht die Türe und schließt in einen preiswürdigen Innenraum ein. Materialien und Bedienung – ein durchdachter Mix aus konventionellen und digitalen Bedienelementen an Schirm, Armaturenbrett und Lenkrad – verdienen das Prädikat „ausgezeichnet“. Da lässt man sich gerne nieder und genießt die Fahrt.





Die neueste Motorisierung des Qashqai passt da hervorragend dazu. Es handelt sich um einen seriellen Hybrid, er macht den Qashqai zu einem E-Auto, das weiter ohne Reichweitensorge Benzin tankt. Dabei erzeugt ein 158-PS-Turbobenziner über einen Generator Strom für einen 190-PS-Elektromotor.

Die Technik Motor: Serieller Hybrid System: Benzin 158 PS, E-Motor 190 PS Drehmoment: 330 Nm bei 2400 U/min Systemleistung: 140 kW/190 PS L/B/H: 4425/2084/1625 mm Gewicht: 1699/2180 kg Kofferraumvolumen: 479–1415 l Tankinhalt: 55 l Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h 0–100 km/h: 7,9 Sekunden Verbrauch: 6,4 l/100 Kilometer Kraftübertragung: Frontantrieb Preis: 46.097 Euro CO²-Emission: 122 g/km

Das in Japan bereits bewährte System lässt das Thema Hybrid neu erleben. Vorrangig vermittelt der Qashqai nun das Fahrgefühl eines E-Autos. Ungemein entspannend bewegt es sich dahin – bei Bedarf allerdings in 7,9 Sekunden auf 100 km/h. Im Hintergrund ist dabei stets das leichte Brummen des Benzinmotors präsent. Im Gegensatz zu anderen Hybridkonkurrenten mit stufenlosen Getrieben (der E-Power hat keines) bleibt das Geräusch jedoch annähernd konstant. Der gefürchtete Aufheuleffekt bei Betätigung des Gaspedals oder an Steigungen existiert beim Nissan-System nicht.