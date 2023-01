Alter Fernseher löste Brand in Längenfeld aus, Frau erlitt Rauchgasvergiftung

Freitagabend bemerkte die 67-Jährige dichten Rauch in ihrem Haus. Ein defekter Fernseher hatte das Feuer ausgelöst.

Längenfeld – Riesiges Glück hatte eine 67-jährige Längenfelderin in der Nacht auf Samstag, dass sie nur mit einem Verdacht auf Rauchgasvergiftung davongekommen ist. Sie hatte sich nämlich bereits zum Schlafen hingelegt, als sie plötzlich Rauch wahrnahm und einen Brand in ihrem Wohnhaus bemerkte.

Die Frau war allein in dem alten Holz-Bauernhaus im Längenfelder Ortsteil Huben. Sie hatte noch nicht geschlafen, als sie plötzlich gegen 22.45 Uhr die Rauchentwicklung bemerkte. „Das Wohnzimmer, welches mit Holzbrettern verkleidet war, stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Brand“, so die Polizei. Daraufhin flüchtete die 67-Jährige aus dem Gebäude zum Nachbarhaus, von wo aus die Feuerwehr Huben alarmiert wurde.