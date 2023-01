Wohnzimmer stand in Flammen: Längenfelderin erlitt Rauchgasvergiftung

Längenfeld – Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurde am Freitagabend eine 67-Jährige aus Längenfeld in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Die Frau hatte sich in ihrem Haus bereits schlafen gelegt, als sie gegen 22.45 Uhr plötzlich eine starke Rauchentwicklung bemerkte. Das Wohnzimmer, das mit Holzbrettern verkleidet war, stand bereits in Flammen.