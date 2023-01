„Grandioser Tag”: Tiroler Lamparter jubelt über ersten Seefeld-Heimsieg

Der Vortageszweite Johannes Lamparter hat am Samstag nach seinem Sprungsieg souverän in der 10-km-Loipe den Weltcupsieg geholt.

Lamparter war nach einem 109,0-m-Satz inklusive der Bonuspunkte vom Freitag sieben Sekunden vor dem Japaner Ryota Yamamoto in Front gelegen. Nach der Disqualifikation von Jarl Magnus Riiber, der wegen eines Risses im Sprunganzug und damit auch am Sonntag nicht antreten konnte, schiebt sich Lamparter in der Weltcupwertung weiter an den Norweger heran. Riiber macht nun aber sowieso eine komplette Kehrtwende, gibt den Weltcup auf und setzt ganz auf Training und die WM.