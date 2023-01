Angeblicher Sohn mit neuer Nummer: 68-Jähriger zahlte mehrere tausend Euro

Oberndorf – Ein in Tirol wohnhafter Deutscher tappte am Donnerstag Betrügern in die Falle. Der 68-Jährige erhielt gegen 10 Uhr ein SMS einer unbekannten Nummer. Darin gab sich ein unbekannter Täter als sein Sohn mit neuer Nummer aus. Der Kontakt wurde auf WhatsApp fortgeführt.