Sechs Treffer: Österreicher-Tag in der deutschen Bundesliga

Es war der Tag der ÖFB-Legionäre in der deutschen Bundesliga: Insgesamt sechs Treffer gingen am Samstag in der 18. Runde auf das Konto eines Österreichers. Herausragend war dabei Karim Onisiwo mit gleich drei Treffern für Mainz. Bayern München muss indes weiter auf den ersten Sieg des Jahres warten.