Schwazer Handballer aufgestiegen und bestohlen

„Letztlich war es ein klarer Sieg. Mitte der zweiten Halbzeit hatten wir bei unseren Würfen aber einen Hänger und hätten es fast noch spannend gemacht. Einstellung und Kampfbereitschaft waren absolut in Ordnung“, meldete sich Hagleitner zu Wort. Kapitän Alexander Wanitschek ging voran und schlüpfte mit sieben Treffern in die Rolle des Topscorers. Der Erfolg vor dem Liga-Auftakt sorgte für eine ruhige Heimfahrt.

Für medalp Handball Tirol (Tabellenführer in der HLA Challenge League Nord/West) blieb der Wunsch Vater des Gedanken, Erstliga-Nachzügler Bärnbach/Köflach im Cup-Achtelfinale ein Bein stellen zu können. Das Match in der Schwazer Osthalle ging nach ansprechender erster Hälfte (8:11) letztlich klar mit 17:29 verloren.

Unschönes Detail am Rande: Wie schon vor kurzer Zeit in Innsbruck gab es auch am Samstag in der Schwazer Osthalle einen Einbruch in der Bärnbacher Kabine: „Uns wurden Handys, Bargeld und Kopfhörer gestohlen“, ärgerte sich Lukas Gigerl seitens der Gäste für den teuer bezahlten Aufstieg auf Tiroler Boden.