0:3 gegen TI-Damen: Hypo ist die weiße Weste los

Innsbruck – Tabellenführer Linz/Steg war für die TI-Damen am Samstag in der USI-Halle eine Nummer zu groß. Die Gastgeberinnen mussten sich in 87 Minuten mit 0:3 (-20, -23, -18) geschlagen geben, im Cupfinale am 6. Februar (17.35 Uhr) sieht man sich an derselben Stelle ja wieder.