Tote und Hunderte Verletze bei Erdbeben im Iran

Bei einem Erdbeben der Stärke 5,9 im Nordwesten Irans sind mindestens zwei Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA in der Nacht auf Sonntag. Demnach sind zahlreiche Gebäude in Dutzenden Ortschaften beschädigt worden. Mindestens 440 Menschen seien verletzt worden. Betroffen war besonders die Stadt Khoy in der Provinz West-Aserbaidschan. Das Beben war demnach auch in der weiteren Region zu spüren.

Laut dem Geoforschungszentrum Potsdam ereignete sich das Beben am Abend gegen 21.44 Uhr (Ortszeit) in der Grenzregion zur Türkei in einer Tiefe von 10 Kilometern. Staatlichen Medien zufolge sind Rettungsteams auf dem Weg zu dem Gebiet und Krankenhäuser in Alarmbereitschaft versetzt worden. Erst am Mittwoch vor einer Woche hatte im Nordwesten des Irans die Erde gebebt. Dabei wurden mindestens 120 Menschen verletzt.