Drohnenangriff auf iranische Militäranlage

Eine iranische Militäranlage ist in der Nacht auf Sonntag mit Drohnen angegriffen worden. Der Angriff sei "nicht erfolgreich" gewesen, berichteten staatliche Medien. Eine Drohne sei abgeschossen worden, zwei weitere seien in Verteidigungsfallen explodiert, teilte das Verteidigungsministerium nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA mit. Es gebe nur einen "kleineren Schaden" am Dach der Anlage im zentraliranischen Isfahan.