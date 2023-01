„Karriere hinter Schloss und Riegel“: Auffallen, um Mitarbeiter zu finden

Ob Pflegefachkraft, Busfahrer:in, IT-Spezialist:in oder Arzt/Ärztin. In fast allen Branchen werden auch in Tirol händeringend Mitarbeiter gesucht. Auch im Staatsdienst fehlt Personal, österreichweit werden laut Justizministerium u. a. 133 Justizwachebeamte und -beamtinnen gesucht, in den nächsten Jahren gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Pension, der Personalmangel wird sich weiter verstärken. Mit einer breit angelegten und sehr speziellen Werbekampagne geht man nun auf Mitarbeitersuche.