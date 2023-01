Frächter rollen mit Protest an, GemNova Thema in Regierung

Das finanzielle Debakel der GemNova lässt die Köpfe rauchen. Das Dienstleistungsunternehmen des Gemeindeverbands benötigt frisches Geld, mindestens zwei Millionen Euro. Möglicherweise auch deutlich mehr. Das Land könnte sich jetzt an der GemNova beteiligen, darüber wird bereits am Dienstag in der schwarz-roten Regierungssitzung diskutiert. Jedenfalls soll das Land 1,5 Mio. Euro beisteuern, der Gemeindeverband wird 500.000 Euro lockermachen. Am Mittwoch berät übrigens das Präsidium des Gemeindeverbands über die Schieflage ihres Unternehmens.

Bereits am Montag trifft Tirols Landeshauptmann Toni Mattle (VP) den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in München. Die Transitproblematik wird dabei zentrales Thema sein. Angedrohte Protestmaßnahmen der italienischen Frächter überschatten Mattles Besuch in München. Bei einer Versammlung des Frächterverbands FAI Conftrasporto am Samstag in Verona wurde die Einrichtung einer „Brenner-Koordinierungsgruppe“ beschlossen, die auch mit deutschen Verbänden Protestaktionen organisieren soll. Die Kritik richtet sich einmal mehr gegen die Lkw-Fahrverbote in Tirol. Die Frächter beklagen einen Schaden von 370 Millionen Euro pro Jahr für jede Stunde Verspätung beim Grenzübertritt. Der Präsident der Fai-Conf- trasporto, Paolo Uggè, fordert vehement, den freien Warenverkehr im Schengen-Raum durchzusetzen.