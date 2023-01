Neue Spendenaktion für Tiere in der Ukraine in Innsbruck

Zusammengearbeitet wurde laut Staudenherz vor allem mit dem Lebenshof „Hafen der Rettung“ in Polen, „dessen engagierter Betreiber Dominik regelmäßig ins Kriegsgebiet fährt und die Futterspenden und medizinischen Materialien direkt an ukrainische Tierheime übergibt. Weitere großartige Partner-NGOs waren ein Tierheim in Breslau und die Ukrainehilfe Tirol“, erzählt Staudenherz. „Gerade in der kalten Jahreszeit brauchen Menschen und Tiere weiter Unterstützung“, so Staudenherz. Daher startet die Tiroler VGT-Gruppe eine neue Sammelaktion für die Ukraine. Was benötigt wird, ist im Kasten zu lesen. (wa)