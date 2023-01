Reform der wohnrechtlichen Schlichtungsstelle im Gang

Innsbruck – Nach der massiven Kritik durch den Rechnungshof wird derzeit an einer Reform der wohnrechtlichen Schlichtungsstelle der Stadt Innsbruck gearbeitet. Im Fokus steht vor allem die lange Dauer der Verfahren. Laut Wohnservice-Abteilungsleiter Christian Zabernig wird mittelfristig angestrebt, dass diese für aufwändigere Fälle höchstens sechs Monate dauern sollen – das ist auch die vom Gesetz vorgesehene Frist, nach deren Ablauf eine Schlichtungsstelle spätestens über einen Antrag zu entscheiden hat. Laut Rechnungshof-Bericht hatten fast ein Drittel der Verfahren über ein Jahr in Anspruch genommen.

Im Rahmen der anstehenden Verbesserungen verspricht sich Zabernig vor allem bei der Umstellung auf ein neues Akten-Verwaltungsprogramm konkrete Chancen auf eine Vereinheitlichung, sie ist derzeit in Vorbereitung. Das Programm sei bereits in einigen Bereichen des Stadtmagistrats in Anwendung und soll auch bei der Schlichtungsstelle dazu beitragen, dass Verwaltungsvorgänge künftig strukturierter ablaufen können. Dabei gehe es unter anderem um Schriftverkehr, Fristen und die Speicherung von Unterlagen. Beim Wohnungsservice in Innsbruck sind derzeit zwei Schlichtungsstellen angesiedelt, im Rahmen der Reform wird aktuell auch daran gearbeitet, die interne Organisation und Struktur zusammenzuführen.