Arbeiter (29) auf Baustelle in Kühtai von Fels getroffen und abgestürzt

Kühtai – Auf einer Baustelle beim Kraftwerk in Kühtai ist am Samstagabend ein Arbeiter (29) verletzt worden. Ein etwa 1/2 Kubikmeter großer Fels hatte sich plötzlich gelöst und traf den 29-Jährigen seitlich am linken Knie und Oberschenkel. Der Mann war gerade mit Befestigungsarbeiten („Aufgittern“) beschäftigt gewesen.