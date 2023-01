Unbekannter stahl während Handball-Spiels in Schwaz Handys und Geld aus Umkleide

Schwaz – Während eines Handball-Cupspiels in der Sporthalle in Schwaz hat ein Unbekannter mehrere Wertsachen gestohlen. Die Person drang in die unversperrte Umkleidekabine ein und ließ vier Mobiltelefone sowie mehrere hundert Euro Bargeld mitgehen. Zu dem Vorfall müsste es laut Polizei zwischen 18 und 19.20 Uhr gekommen sein. Die Zuschauer werden ersucht, sich mit Hinweisen unter der Nummer 059133 / 7250 zu melden. (TT.com)