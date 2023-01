Halbzeitführende Shiffrin auf Kurs Richtung Stenmark-Rekord

Erleben wir heute einen weiteren Ski-historischen Tag? Mikaela Shiffrin würde mit einem weiteren Weltcupsieg beim Slalom in Spindlermühle den Rekord von Ingemar Stenmark knacken. Die Halbzeitführung hat die US-Amerikanerin bereits in der Tasche. Mit uns seid ihr beim Rennen (2. DG ab 12.15 Uhr) live dabei!

Spindlermühle – Mikaela Shiffrin liegt nach dem ersten Slalom-Durchgang in Spindleruv Mlyn und einer weiteren Machtdemonstration klar in Führung. Die US-Ski-Heldin greift nach ihrem 86. Weltcupsieg, womit sie den Allzeit-Rekord der schwedischen Ski-Legende Ingemar Stenmark einstellen würde. In der Entscheidung (ab 12.15 Uhr/live TT.com-Ticker) darf Shiffrin 0,67 Sek. auf die zweitplatzierte Lena Dürr (GER) und 0,85 auf Zrinka Ljutic (CRO) verwalten.