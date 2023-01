„Retour à Séoul“: Rückkehr in die Fremde

Regisseur Davy Chou schickt in seinem Film „Retour à Séoul“ eine junge Französin auf die Suche nach ihren koreanischen Eltern.

Innsbruck – Frédérique Benoît ist eine charismatische junge Frau. Als sie in ihrem Hostel in Seoul eincheckt, ist sie wenig später mit der Rezeptionistin und ihren Freunden in einer Bar und redet auf Französisch und in gebrochenem Englisch mit der ganzen Runde. Und kurz darauf holt sie auch noch die fremden Gäste der anderen Tische mit dazu.





Die höflichen Koreaner kommen mit so viel Extrovertiertheit nicht klar. Dabei ist die 25-jährige „Freddie“ doch irgendwie auch eine von ihnen, meinen sie. Zumindest habe sie „ein klassisches koreanisches Gesicht“, wie eine in der Runde feststellt.

Doch Frédérique bleibt dabei: Sie ist Französin und kann kein Wort Koreanisch. Und überhaupt sei sie nur für zwei Wochen Urlaub hier.

Doch dann fragt sie doch bei der Adoptionsbehörde nach, wer ihre biologischen Eltern sind, die sie freigaben. Über 200.000 Kinder wurden in Korea zur Adoption freigegeben, ein genaues Prozedere regelt die Kontaktaufnahme.

Frédériques Vater meldet sich sofort, sie trifft ihn. Doch ihre biologische Mutter reagiert nicht auf die Anschreiben.

🎬 Trailer | „Retour à Séoul“

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von YouTube (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Bis hierhin folgt die Geschichte von Davy Chous „Retour à Séoul“ einem recht geradlinigen Drama-Plot. Auch wenn die ungewöhnliche Protagonistin so gar nicht die Klischees einer Identitätssuche abarbeitet.

Nach etwa einer Stunde macht der Film dann einen großen Zeitsprung. Und wenig später noch einen. Diese elliptische Struktur gibt der Reise der Hauptfigur eine frische Stimmung – trotz einiger Durchhänger über die 119 Filmminuten.

Gewinnspiel: 5x € 500,- Intersport-Gutschein und 20 x All4Lunch-Set TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Mit dieser neuen Richtung trägt der Regisseur die Geschichte über die anfänglich interessante „Fish out of water“-Phase in der neonfarbenen Nacht von Seoul hinaus. Denn auch Frédérique verwandelt sich radikal, überrascht sich selbst.

Hauptdarstellerin Park Ji-min ist das Highlight des Films. Eigentlich bildende Künstlerin und selbst nicht adoptiert, hat sie zuvor noch nie geschauspielert. Ihre widersprüchliche, unberechenbare Figur verkörpert sie mit Verve und Coolness, aber auch der unterdrückten Emotionalität, die die Rückkehr zu „Freddies“ genetischer Herkunft dann doch mit sich bringt.

„Retour à Séoul“ feierte seine Premiere in der Cannes-Reihe „Un Certain Regard“ und war für Kambodscha unter den letzten 15 internationalen Filmen der Oscar-Shortlist. Regisseur Chou, selbst kambodschanisch-französischer Abstammung und Chronist des kambodschanischen Kinos vor den Khmer Rouge, bleibt in der fremden Perspektive seiner weiblichen Hauptfigur. Sein zweiter Spielfilm spielt geschickt mit kulturellen Überschreitungen, ohne dabei intellektuell oder politisch zu werden.