180 Feuerwehrleute bei Vollbrand in Pfunds: Stadel und Haus in Feuer aufgegangen

Pfunds – Um 4.45 Uhr heulten am Sonntag in Pfunds und Nauders die Sirenen: Grund war die Meldung über einen Stadelbrand in Pfunds, von dem die Flammen auf ein angrenzendes Haus übergegriffen hatten. Beim Eintreffen vor Ort stand das unbewohnte Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand und die Flammen griffen auf das benachbarte Wohnhaus über. Sofort alarmierte der Einsatzleiter die Feuerwehren Tösens, Ried im Oberinntal, Prutz und Landeck nach. Letztlich bekämpften rund 180 Feuerwehrleute den Brand, der auch auf ein Nachbargebäude überzugreifen drohte.