Keine freie Rede auf Twitter? Musk ließ laut Bericht Account von linkem Aktivisten sperren

Loder beschreibt sich in seinem Profil beim Twitter-Konkurrenten Mastodon als Community-Aktivisten, Cybersecurity-Experten und Bürgerjournalisten. Seine Ermittlungen zu den Unruhen im US-Kapitol am 6. Jänner 2021 sollen zur Verhaftung eines maskierten Mitglieds der rechtsextremen Organisation Proud Boys geführt haben, das Polizisten angegriffen hatte, wie The Intercept berichtete .

Musk hat sich in der Vergangenheit politisch zwar als „irgendwo in der Mitte" beschrieben, er ermutigte seine Anhänger am Tag vor den US-Midterms im November jedoch für die Republikaner zu stimmen. Zudem fiel Musk immer wieder durch das Posten und Teilen fragwürdiger Inhalte auf. In einem inzwischen gelöschten Tweet im Oktober teilte er etwa eine Verschwörungstheorie rund um den Angriff auf Paul Pelosi, den Ehemann der ehemaligen Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi. Eine rechte Website hatte die unbelegte Behauptung aufgestellt, der Angreifer sei eine männliche Prostituierte und mit Paul Pelosi verabredet gewesen. Während des Treffens sei es dann zum Streit gekommen und der Mann habe auf Pelosi eingeschlagen. Die Polizei widersprach der Darstellung und sagte, es handele sich eindeutig um einen Einbruch.