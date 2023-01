König von Australien! Djokovic servierte Tsitsipas ab

Zum zehnten Mal gewann Novak Djokovic die Australian Open. Am Sonntag besiegte der Serbe im Endspiel in Melbourne den Griechen Stefanos Tsitsipas 6:3,7:6,7:6 und kehrt auf Platz eins der Weltrangliste zurück.

Melbourne – Novak Djokovic hat am Sonntag bei den mit umgerechnet 49,26 Mio. Euro dotierten Australian Open wieder ein Stück Tennis-Geschichte geschrieben. Der 35-jährige Serbe besiegte den Griechen Stefanos Tsitsipas im Generationenduell letztlich sicher mit 6:3,7:6(4),7:6(5) und baute seinen Melbourne-Rekord auf zehn Titel aus. Er ist damit ab Montag wieder Nummer 1 der Welt und er hat in der Bestenliste an Major-Siegen mit Rafael Nadal mit nun je 22 Triumphen gleichgezogen.