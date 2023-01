Auf dem Teppich bleiben: Besuch in Tiroler Handwebereien

Die alte Cordhose, der blaue Strickpullover. Ob Fehlkauf oder heißgeliebtes, zerschlissenes Kleidungsstück, in der Handweberei Stern in Neustift bekommen die alten Teile neues Leben. „Der Zeitgeist hat sich gewandelt“, sagt Martin Stern. In den 80er-, 90er-Jahren führte hierzulande kein Weg an Fleckerlteppichen vorbei, nun erleben sie eine – wenn auch zarte – Renaissance.