FPÖ schließt nach Erfolg Zusammenarbeit mit Mikl-Leitner aus

Wien – Höchst zufrieden haben sich FPÖ-Obmann Herbert Kickl und FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz am Sonntag über das Abschneiden ihrer Partei bei der niederösterreichischen Landtagswahl gezeigt. Eine Zusammenarbeit mit ÖVP-Landeschefin Johanna Mikl-Leitner schloss Schnedlitz gegenüber dem ORF aus, auch zur Landeshauptfrau werde man sie nicht wählen, kündigte er an. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker machte die Krisenstimmung für das Ergebnis seiner Partei verantwortlich.

Die Freude am heutigen Tag ist riesengroß und sie wird in eine mindestens genauso große Motivation für die Arbeit im Dienste der Bevölkerung umgewandelt werden.

Für Kickl war der Sonntag ein "Tag der Freiheit für die Niederösterreicher". Man habe das historisch beste Ergebnis von 16 Prozent für die FPÖ aus dem Jahr 1998 bei weitem übertroffen, meinte er in einer Aussendung. "Die Freude am heutigen Tag ist riesengroß und sie wird in eine mindestens genauso große Motivation für die Arbeit im Dienste der Bevölkerung umgewandelt werden." Das Resultat sah er auch als "Turbo" für die anstehenden Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg.