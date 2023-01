Sonntag voller Skiunfälle in Tirol: Heli hob etliche Male ab und barg Schwerverletzte

Imst, Schwendau, Axams – Bei mehreren Skiunfällen wurden am Sonntag mehrere Menschen verletzt, teilweise schwer. Die Verunfallten mussten mit dem Notarzthubschrauber geborgen werden.





In Imst fuhr am Sonntagmittag ein junger Skifahrer im Skigebiet Hoch-Imst am linken Pistenrand der Piste 1 ins Tal. Gegen 13.30 Uhr übersah der Neunjährige eine 49-jährige Skifahrerin, die ebenfalls am Pistenrand fuhr. Die beiden Skifahrer, beide aus Österreich, stießen zusammen. Der Neunjährige verletzte sich nicht. Die 49-Jährige musste jedoch erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen werden. Wie schwer sie sich verletzte, ist nicht bekannt.

Gegen 11 Uhr fuhr ein 54-jähriger Däne gemeinsam mit seinem 22-jährigem Schwiegersohn die Piste 38 am Tiefenbachgletscher in Sölden ab. Der 22-Jährige fuhr seinem Schwiegervater über die Ski, der 54-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Wie schwer, ist nicht bekannt.

Zur gleichen Zeit fuhr in Achenkirch eine 12-jährige Deutsche die Brandtalabfahrt im Skigebiet Christlum talwärts. Auf ungefähr gleicher Höhe fuhr ein bislang unbekannter Wintersportler ebenso die Piste talwärts. Die beiden stießen seitlich zusammen, die 12-Jährige stürzte. Beide Wintersportler blieben an der Unfallstelle, vergaßen jedoch im Schock, die Daten auszutauschen. Der Zweitbeteiligte setzte seine Fahrt schließlich unverletzt fort. Das Mädchen wurde von der Bergrettung mittels Akjas ins Tal transportiert und in weitere Folge zu einem Arzt gebracht, welcher eine schwere Verletzung feststellte.

Ebenfalls zeitgleich stießen im Skigebiet Hochzillertal in Kaltenbach ein 12-jähriger Österreicher und ein 25-jähriger Österreicher zusammen. Beide stürzten Der 25-jährige Mann wurde nach Untersuchung durch einen Arzt mit schweren Verletzungen in das Sanatorium Hochrum überstellt.

Bereits gegen 11.30 Uhr kam es in Schwendau zu einem Unfall. Ein 39-Jähriger und ein 45-Jähriger fuhren unabhängig voneinander im Skigebiet Horberg auf der Piste 15 talwärts. Die beiden Deutschen stießen zusammen. Warum, ist nicht bekannt. Beide wurden erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Wie es ihnen geht, gab die Polizei auch hier nicht bekannt.

Auf dem Übungshang der Skischule Lermoos stießen gegen 11.40 Uhr eine 25-jährige Ukrainerin und eine 22-jährige niederländischen Skilehrerin zusammen. Die 25-Jährige rutschte beim Versuch, stehen zu bleiben, nach rechts weg und fuhr auf die 22-Jährige zu, welche gerade mit ihrem Skikurs beschäftigt war. beide stürzten. Die Niederländerin wurde unbestimmten Grades verletzt und begab sich selbständig zu einem Arzt.

Wieder einige Minuten später, um 11.45 Uhr stießen auf der Piste 33, Rettenbachgletscher, in Sölden ein 43-jährigen Deutscher und einem 34-jähriger Bulgare zusammen. Der 34-Jährige musste mittels Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams gebracht werden.

Ebenso zu Mittag stießen in der Axamer Lizum zwei Wintersportler zusammen. Gegen 12 Uhr fuhr eine 17-jährige Deutsche auf der blauen Piste Nr. 9 ins Tal. Die Jugendliche stürzte und rutschte von hinten in eine 55-jährige Deutsche. Diese stürzte ebenfalls und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Hall geflogen. Die 17-Jährige blieb unverletzt.

Gegen 12.45 Uhr kam es dann auf der blauen Piste, Tiefenbachferner, in Sölden zu einem Zusammenstoß zwischen einem 52-Jährigen und einer 34-Jährigen (beide Deutsche). Die Skifahrerin verletzt durch die Pistenrettung zu einem Arzt gebracht, der Mann wurde mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. Wie es ihm geht, ist nicht bekannt.