Unfälle mit Wintersportlern in Tirol: Heli hob in Imst, Schwendau und Axams ab

In Imst fuhr am Sonntagmittag ein junger Skifahrer im Skigebiet Hoch-Imst am linken Pistenrand der Piste 1 ins Tal. Gegen 13.30 Uhr übersah der Neunjährige eine 49-jährige Skifahrerin, die ebenfalls am Pistenrand fuhr. Die beiden Skifahrer, beide aus Österreich, stießen zusammen. Der Neunjährige verletzte sich nicht. Die 49-Jährige musste jedoch erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen werden. Wie schwer sie sich verletzte, ist nicht bekannt.