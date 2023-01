Rodler prallte im Zillertal gegen Baum: 47-Jähriger mit Heli geborgen

Ramsau im Zillertal – Am Sonntagmittag ist in Ramsau im Zillertal ein Mann bei einem Unfall mit der Rodel verletzt worden. Der Mann war gegen 13.40 Uhr auf der Rodelbahn Gerlosstein unterwegs. Der 47-Jährige verlor die Kontrolle über seine Rodel. Er stürzte in einen neben der Rodelbahn gelegenen Wald. Dort prallte der Deutsche gegen einen Baum.