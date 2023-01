Hipfl-Reisch übernimmt: Neue Präsidentin bei Soroptimist Club Kitzbühel

Kitzbühel – Zwei Jahre lang stand die St. Johannerin Gabi Staffner dem Soroptimist Club Kitzbühel, dem inzwischen fast 40 Clubschwestern angehören, vor. In den kommenden zwei Jahren ist wieder eine Kitzbühelerin an der Spitze des Serviceclubs, dessen Ziel es u. a. ist, die Stellung der Frau in der Gesellschaft zu festigen. Die 44-jährige Nina Hipfl-Reisch ist Tourismuskauffrau und im familieneigenen Hotel engagiert. „Ich möchte auch meinen Weg an dem meiner Vorgängerin anknüpfen und meine Präsidentschaft der Prävention widmen“, kündigte Hipfl Reisch in ihrer Antrittsrede an. Prävention speziell zu Themen Gewalt betreffend, aber auch in den Bereichen „Selfcare“ (Anm.: Selbstfürsorge) und Achtsamkeit sich selbst und seinen Mitbürgern gegenüber. Diese beinhalten etwa kleine Projekte, die mit der Jugend umgesetzt werden sollen. Sie wünscht sich auch Pilotprojekte, die etwa auch als Vorbild für andere Clubs dienen können. (TT)