Brigitte Amort geht als Bauern-Sprecherin in Osttirol: Grüne ringen um Nachfolger

Iselsberg-Stronach, Tristach – Eine Woche nachdem Thomas Haidenberger, Bezirkssprecher der Grünen in Osttirol, seinen Rücktritt erklärt hatte, folgte ihm am vergangenen Freitag Brigitte Amort aus Tristach nach. Amort stellte ihre Funktion als Sprecherin der Grünen Bauern zur Verfügung. „Ich habe aber dennoch angeboten, als Kammerrätin weiterzuarbeiten, mache dies jedoch von einem ausreichenden Vertrauen in der grünen Bewegung abhängig“, sagt Amort. In der Landwirtschaftskammer gebe für sie mehr als genug Arbeit. Ähnlich wie zuvor Haidenberger bemängelt Amort „fehlende Themensetzung und Defizite in der Kommunikation“.