„Schmerzlich“ für ÖVP, Jubel bei FPÖ: Die Reaktionen auf die Wahl in NÖ

Mikl-Leitner braucht SPÖ für ihre Zukunft

Die Absolute in der Landesregierung ist Geschichte. Erstmals seit 1945. Trotz Proporz muss sich die ÖVP auf eine tragfähige De-facto-Koalition einlassen. Es gibt zwei Optionen: entweder ein Bündnis mit dem freiheitlichen Wahlsieger oder mit der Wahlverliererin SPÖ. Die FPÖ unter Udo Landbauer hat sich bereits festgelegt. Sie werden Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nicht ins Amt wählen. Also gibt es ein ÖVP-FPÖ-Bündnis nur, wenn Mikl-Leitner abtritt und den Weg für einen schwarzen Nachfolger, eine schwarze Nachfolgerin freimacht. Aber Mikl-Leitner will Landeshauptfrau bleiben. So sagte sie es gestern. Also doch SPÖ?

Vieles deutete darauf hin. Mit Parteichef Franz Schnabl an der Spitze. So wie Mikl-Leitner will auch er trotz schmerzhafter Verluste nicht zurücktreten.

In beiden Parteien werden die nächsten Tage zeigen, ob auf der Personal­ebene die Verluste tatsächlich folgenlos bleiben.