Vor zehn Jahren gestorben: Gottesdienst im Gedenken an Bischof Stecher

Innsbruck – Auf den Tag genau zehn Jahre war es gestern her, dass Bischof Reinhold Stecher gestorben ist. Der Seelsorger hat das kirchliche und gesellschaftliche Leben in Tirol nachhaltig mitgestaltet und mitgeprägt. Er hat Spuren im Land hinterlassen und dem christlichen Glauben ein Gesicht gegeben. Mit einem Gedenkgottesdienst im Innsbrucker Dom wurde gestern des beliebten Bischofs gedacht.

In seiner Predigt erinnerte Innsbrucks Diözesanbischof Hermann Glettler an Kindheitserinnerungen, die Reinhold Stecher nach seinen eigenen Worten stark geprägt hatten. Schon als sechsjähriges Kind sei ihm von seinen Eltern vermittelt worden, anderen Menschen stets mit Respekt und Rücksicht zu begegnen. „Das war eine bleibende, nachhaltige Programmierung seiner Seele“, so Bischof Glettler. Stecher, der Naziterror und Krieg selbst erlebt habe, sei ein Leben lang um ein tieferes Verständnis der Friedensbotschaft Jesu bemüht gewesen. Als Lehrender und in der Lehrerausbildung sowie als Erzähler und Prediger habe er „Horizonte geweitet und unzählige Herzen programmiert – bis zuletzt mit wortkreativer, bildstarker Sprache“.