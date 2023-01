KZ-Überlebende klärt auf: „Ich gehe an Schulen, solange es möglich ist“

Wien – Elisabeth Scheiderbauer ist mit ihrem Leben im Reinen. „Ich ende nicht im Bösen mit der Welt. Ich bin glücklich“, sagt die Wienerin. Sie hatte Glück. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Helga überlebte die 1936 Geborene in der NS-Zeit das Konzentrationslager Theresienstadt. Vater Paul Pollack kehrte 1945 aus Auschwitz nach Wien zurück. Am internationalen Holocaust-Gedenktag erzählte Scheiderbauer ihre Geschichte vor zwei Dutzend Studierenden im Bundeskanzleramt.

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hatte die israelische Initiative „Zikaron BaSalon“ aufgegriffen: Seit mehr als zehn Jahren sucht die Organisation Menschen, die in ihren Wohnzimmern Gespräche mit Zeitzeugen der NS-Zeit veranstalten. Edtstadler will dazu beitragen, die Idee auch in Österreich zu verbreiten. „Zikaron BaSalon“ – „Gedenken im Wohnzimmer“ – ist auch in der engeren Auswahl für den heurigen Simon-Wiesenthal-Preis des Parlaments.