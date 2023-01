Angreifer töteten in Südafrika acht Besucher einer Geburtstagsfeier

Johannesburg – Bewaffnete Männer haben in Südafrika eine Geburtstagsfeier gestürmt und acht Menschen getötet. Die beiden Angreifer schossen in der Hafenstadt Gqeberha (früher Port Elizabeth) wahllos auf die Gäste, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Vorfall am Wochenende seien außerdem drei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Unter den Todesopfern war nach Polizeiangaben auch der Besitzer des Hauses, der die Feier ausgerichtet hatte.