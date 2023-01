14 Medaillen: Para-Sportler auf Erfolgskurs

Espot – Am letzten Tag gab es noch einmal Grund zum Feiern: Die Niederösterreicherin Veronika Aigner hat am Sonntag zum Abschluss der alpinen Para-Ski-WM in Espot im Slalom die Goldmedaille gewonnen. Die Niederösterreicherin triumphierte bei den sehbehinderten Frauen vor ihrer jüngeren Schwester Barbara Aigner. „Das Ergebnis ist ein Traum“, schwärmte Veronika nach der zweiten Goldenen binnen weniger Tage.