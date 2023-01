Sturm, Regen und Schnee: Volle Ladung Winter diese Woche in Tirol

Die neue Woche wird in Tirol zum Teil stürmisch und ungemütlich: In höheren Lagen kommt einiges an Neuschnee hinzu, in tieferen Lagen regnet es weit verbreitet. Für den Arlberg erwarten die Wetterexperten bis zu einem Meter Neuschnee.

Innsbruck – Die letzten beiden Tage des Jänners gehen in Tirol überwiegend mit Schnee und Regen zu Ende. Nur zwischendurch blitzt die Sonne aus den Wolken. Auch die ersten Februar-Tage warten mit teilweise stürmischem Winterwetter auf.





Eine festgefahrene Wetterlage bringt laut Ubimet beginnend mit Montagnachmittag wiederholt Fronten an die Alpennordseite, hier kommen bis zum nächsten Wochenende große Neuschneemengen zusammen. Abseits der Nordalpen wird weniger Schnee das beherrschende Thema sein, denn viel mehr stürmischer West- bis Nordwestwind. Erst ab dem kommenden Wochenende könnte sich mit einem Hoch wieder stabileres Wetter einstellen.

Erste Schneefront am Montag

In Tirol startet der Tag noch sonnig, doch bereits ab dem Nachmittag ziehen von Bayern her dichte Wolken auf und spätestens am Abend setzt dann Schneefall ein. In tieferen Lagen kann sich der Schnee auch mit Regen mischen. Es wird frischer, der Wind bläst teils kräftig: In den Bergen können Sturmböen bis zu 100 km/h erreicht werden. Damit steigt auch die Lawinengefahr an.

Neuschneemodell zeigt die Entwicklung am Montag und am Dienstag. © ubimet

In den Nordstaulagen von Vorarlberg bis ins Mostviertel hält der Schneefall bis Dienstagmittag an. Diese erste Front gehört zum Tief Nicolas mit Kern über Finnland. Die größten Neuschneemengen sind mit 20 bis 30 Zentimetern im Ausseer- und im Mariazellerland zu erwarten, verbreitet kommen aber vom Tiroler Unterland bis zu den Voralpen Niederösterreichs zehn bis 20 Zentimeter zusammen. Mit der Front kommt im Donauraum und im Osten, teils aber auch in so manchem Tal der Nordalpen und im föhnigen Osttirol und Oberkärnten kräftiger bis stürmischer West- bis Nordwestwind auf. Sturmböen von 75 bis 90 km/h gibt es vom Wienerwald bis zur Rax.

Weiterer Schnee im Anmarsch

Der Dienstag startet in Tirol zeitweise sonnig. Vor allem in Osttirol gehen sich einige Sonnenstunden aus. In Nordtirol ist es überwiegend bewölkt, ab dem Nachmittag kommen dann wieder Schnee und – in tieferen Lagen – Regen hinzu. Die Temperaturen erreichen 0 bis 5 Grad, in 2000 Metern Höhe minus 5 Grad.

Bis Mittwoch erwartet die Ubimet in den Nordalpen fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee. Am Mittwochabend intensiviert sich der Schneefall von Vorarlberg bis zur nördlichen Obersteiermark, in diesem Streifen schneit es auch am Donnerstag anhaltend und teils kräftig. Dabei steigt die Schneefallgrenze vorübergehend auf 400 bis 800 Meter an.

Wetteraussichten für Mittwoch bis Samstag. © ubimet

Aus heutiger Sicht kristallisieren sich laut den Wetterexperten zwei Schwerpunkte beim Neuschnee heraus: Rund um den Arlberg ist mit Mengen von rund einem Meter zu rechnen und auch von den Kitzbüheler Alpen bis zum Mariazellerland sind Neuschneemengen von durchaus 30 bis 70 cm möglich. Generell nur wenig oder sogar gar kein Neuschnee kommt in der neuen Wetterwoche im östlichen Flachland zusammen, von Unterkärnten bis ins Südburgenland bleibt es ohnehin meist trocken und hier stehen auch die Chancen auf Sonnenschein stets am besten.

Am Donnerstag wird es in Tirol wieder stürmisch, verbreitet kommen auch Schneefall oder Regen hinzu. Auf den Bergen ist mit größeren Neuschneemengen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei minus 1 bis plus 4 Grad.

📽️ Video | Aktuelle Wetteraussichten für ganz Österreich:

