Deutscher Gesundheitsminister: Lange Schulschließungen waren Fehler

Ähnlich wie in Österreich waren auch in Deutschland die Schulen wegen der Angst vor einer Vielzahl an Corona-Infektionen lange Zeit geschlossen. Dadurch sollten Ältere geschützt und ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems verhindert werden. Im Nachhinein sieht der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach das als Fehler.